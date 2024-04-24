جدو: الدوري المصري فقد متعته وقيمته ولا يوجد جدول منتظم

انتقد محمد ناجي جدو نجم الكرة المصرية السابق المسؤولين عن إدارة مسابقة الدوري المصري، وطالب اللاعبين بالخروج للاحتراف.

وقال جدو في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" على SSC "أتمنى أن يخرج اللاعبون للاحتراف، انظر للمنتخبات الإفريقية لن تجد لاعبين محليين ووقتها الاختيار يكون سهلا على مدرب المنتخب لأن قاعدة الاختيار من بين لاعبين مميزين أكبر".

فشلنا في عمل جدول منتظم للدوري المصري

وأوضح "من الصعب أن يقدم الدوري المصري لاعبين جيدين ونحن فشلنا في عمل جدول منتظم للمباريات منذ 5 سنوات، أن تضع جدولا منتظما للمسابقة هو الأهم ليكون لديك دوري قوي".

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وأضاف مدرب بيراميدز الحالي "تواجهنا مشكلة كمدربين لأننا لا نعرف أين وضد من سنلعب، أحيانا تلعب مباراة كل 3 أيام ثم يتوقف الدوري لمدة شهر ونصف دون لعب وهذه أمور لا تقدم دوري جيد".

الدوري السعودي ناجح لهذا السبب

واستدرك "انظر للدوري السعودي تعرف منذ أول يوم متى يبدأ ومتى ينتهي مثل الدوريات الأوروبية، لذلك أتمنى أن أي لاعب يصله عرض احتراف من السعودية أو أوروبا أو أي مكان خارج مصر أن يوافق عليه ويساعده ناديه".

جدو واصل "الاحتراف مهم جدا والسعودية لا تقل عن الدوريات الأوروبية، يوجد محترفون ومدربون ولاعبون سعوديون واللاعب المصري سيستفيد منهم، وأمامنا الكثير لنصل إلى الدوري السعودي".

وتابع "نحن نتكلم في أمر بسيط جدا وهو دوري منتظم نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي، لكننا نظل نلعب سنة كاملة في الدوري واللاعبون يكونون غير قادرين بدنيا وذهنيا لذلك يجب وضع حد لتلاحم المواسم".

الدوري النصري فقد متعته

واستمر في انتقاده "الدوري المصري فقد متعته وقيمته ولا أحد يهتم بالفرق متى ستلعب، اليوم تلعب مباراة في الدوري وغدا تلعب مباراة في الكأس، والدوريات تنتهي في العالم كله هذا الشهر ونحن لازلنا في الدور الأول في مصر".

واختتم تصريحاته "نعاني أيضا من الملاعب في الدوري المصري، يجب أن يساهم المسؤولون عن الرياضة في تطوير الملاعب، المدربون الأجانب يقولون دائما إن الملاعب لا تصلح لكرة القدم".

فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

أين بطولات بيراميدز؟ انظروا لحرس الحدود

دافع محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز عن عدم تتويج النادي ببطولات حتى الآن رغم القوة الشرائية الكبيرة.

وقال جدو في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" على قناة SSC: "بيراميدز أمامه مسابقة واحدة فقط متبقية هي الدوري ونسير فيه بشكل جيد مع المدرب الجديد ونتصدر المسابقة".

وأضاف "نحتاج الفوز في كل مباراة وهدفنا التتويج بالدوري والإدارة وفرت كل شيء للفريق ودعمته في يناير بلاعبين".



سوء حظ يواجه بيراميدز

وتابع هداف منتخب مصر السابق "واجهنا سوء حظ كبير في بطولات كثيرة مثل السوبر ضد فيوتشر وضد الرجاء في الكونفدرالية لكن وصول بيراميدز للسوبر ونهائي الكأس والمنافسة على الدوري اعتبره نجاحا للنادي".

وواصل "تجربة بيراميدز أضافت للدوري المصري ولا ننسى أن بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك أكبر فريقين في الوطن العربي، مباريات الأهلي وبيراميدز فيها تكافؤ كبير والنادي ينافس الأهلي على الصفقات".

واختتم تصريحاته "البطولات ستأتي طالما تعمل بشكل جيد وتخطط بشكل جيد، حرس الحدود فاز ببطولات ولكن أين الفريق الآن؟ في الدرجة الثانية، ننافس الأهلي والزمالك الأقوى جماهيريا وإعلاميا وتاريخيا لكننا نزاحم الآن".