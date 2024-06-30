إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالدقهلية
شهد طريق جمصة - بلقاس أمام قرية زيان إصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث بالدقهلية.
إصابة 3 أشخاص في حادث زيان
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق جمصه - بلقاس أمام قرية زيان.
أسماء المصابين الثلاثة في الحادث
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين انقلاب تروسيكل على الطريق واصابة ثلاثة وهم عبد الرحمن نصر الطنطاوى 16 عاما مقيم القطنة- بلقاس واصيب بكسر بالساق اليسرى، احمد محمد ابراهيم المنشاوى 25 عامامقيم التخشيبة بلقاس واصيب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وفتحى محمد فتحى جمعة 33 عاما مقيم القطنة بلقاس واصابته كسر بالساق اليسرى
تحرير محضر بالحادث
و تحرر عن الحادث المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
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