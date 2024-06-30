حبس عاطل قتل سباكا حاول منعه من ترويج المخدرات أمام منزله بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل قتل شاب في الوراق بعدما اعترض على ترويجه المواد المخدرة بالمنطقة.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت التحقيقات أن المجنى عليه "حسن.م" في العقد الثالث من العمر، يعمل سباك، مصاب بطعنة نافذة وعدة جروح فارق على إثرها الحياة، اعترض على اتجار عاطل يدعى "مصطفى سكسونيا" بالمواد المخدرة بناصية الشارع الذى يقيم به، مما دفع المتهم إلى التعدي عليه بأسلحة بيضاء نتج عنها مقتله.

وقالت شقيقة المجني عليه: «أخويا اتقتل على يد جارنا المتهم بالاتجار في المخدرات، وشهرته (سكسونيا)، أخويا اتقتل علشان بيدافع عن عرضه وأهل بيته اتقتل علشان بيقول للمتهم روح أشرب بعيد علشان البيت في بنات وإخواتي نازلين»، مرددةً: «حسن اتقتل غدر».

مقتل شخص لاعتراضه على بيع المخدرات

وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء على يد عاطل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.