الأحد 30 يونيو 2024
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خارج الحدود

مستشفى إسرائيلي يستقبل 5 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو
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 أعلنت إدارة مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، عن استقبال 5 جنود أصيبوا بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة.

مستشفى إسرائيلي يستقبل 26 جنديا مصابا 

 وأكد المستشفى الإسرائيلي  أن لديه حاليا 26 جنديا مصابا، 10 منهم في حالة خطيرة، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

واعترف  جيش الاحتلال بإصابة 3966 من جنوده منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، فيما تؤكد وسائل إعلام ومستشفيات إسرائيلية أن العدد أكبر من ذلك.

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