السيسي يوجه التحية لشعب مصر وجيشها وشرطتها والأيادي العاملة في جميع الميادين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 11 لثورة الثلاثين من يونيو: تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.

وتحتفل مصر اليوم الأحد الموافق 30 يونيو بالذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو تلك الثورة العظيمة التي استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان عن حكم البلاد.

وفي السياق بعث القائد العام للقـوات المسلحة الفريق أول محمد زكي برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 11 لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2024.

وقال الفريق أول محمد زكي - في برقيته - "يسرني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، والتأكيد على أن مصر لكل المصريين".

وأضاف أنه مع الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري؛ يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف؛ دفاعًا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل آداء الواجب المقدس الذى كلفهم به شعب مصر العظيم؛ لتظل مصر دائمًا حصن أمن وأمان لكل المصريين. واختتم البرقية بالقول "حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم دومًا بنصره. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

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