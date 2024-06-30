الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية ينعى والدة الملك محمد السادس

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس والدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، فيتو
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نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صاحبةَ السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والدة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، التي وافتها المنيَّة أمس.
وتوجَّه المفتي بخالص العزاء إلى الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور لها بإذن الله، داعيًا الله سبحانه أن يتغمدها برحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

شيخ الأزهر ينعى والدة الملك محمد السادس 

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد نعى ببالغ الحزن والأسى الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي وافتها المنيَّة أمس السبت.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى -سبحانه- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن ينزلها منازل الأبرار..{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

وفاة والدة العاهل المغربي 
 

وأعلن القصر الملكي المغربي، في بيان السبت، عن وفاة الأميرة للا لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأرملة الراحل الملك الحسن الثاني.

وجاء في بيان القصر الملكي: “يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك السبت 22 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م”.

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شيخ الأزهر ينعى الأميرة للا لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس

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