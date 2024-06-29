شيخ الأزهر ينعى الأميرة للا لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي وافتها المنيَّة مساء اليوم.

شيخ الأزهر ينعى والدة الملك محمد السادس

وتقدم شيخ الأزهر بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي الشقيق، في هذا المصاب الجلل، سائلًا المولى -سبحانه- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن ينزلها منازل الأبرار..{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

وفاة والدة العاهل المغربي



وأعلن القصر الملكي المغربي، في بيان اليوم السبت، عن وفاة الأميرة للا لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وأرملة الراحل الملك الحسن الثاني.

وجاء في بيان القصر الملكي: “يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك السبت 22 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م”.