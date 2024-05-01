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دين ودنيا

والأرض مددناها، الشعراوي يوضح الدليل على كروية الأرض (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

شكل الأرض، تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الحجر، مسألة شكل الأرض، وبيَّن الدليل من الآية الكريمة على أنها كروية.  

سورة الحجر الآية 19

قال تعالى: «وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ».

سورة الحجر الآية 19

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 19 من سورة الحجر

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير الآية: حين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها، ذلك أنه ليس مع العين أَيْن، والمّدُّ هو الامتداد الطبيعي لِمَا نسير عليه من أيِّ مكان في الأرض، وهذه هي اللفتة التي يلفتنا لها الحق سبحانه؛ فلو كانت الأرض مُربعة؛ أو مستطيلة؛ أو مُثلثة؛ لوجدنا لها نهاية وحَافّة، لكِنّا حين نسير في الأرض نجدها مُمْتدة، ولذلك فهي لابُد وأن تكون مُدوَّرة.

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الدليل على كروية الأرض

وتابع الشيخ الشعراوي: وهم يستدلون في العلم التجريبي على أن الأرض كُروية بأن الإنسان إذا ما سار في خط مستقيم؛ فلسوف يعود إلى النقطة التي بدأ منها، ذلك أن مُنْحنى الأرض مصنوعٌ بدقة شديدة قد لا تدرك العين مقدارَ الانحناء فيه ويبدو مستقيمًا.

وأضاف الشيخ الشعراوي: وحين يقول الحق سبحانه: «وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ...»، يعني أشياء تثبتها، ولقائل أنْ يتساءل: ما دامت الأرض مخلوقةً على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات؟، ونقول: لابد أن الحق سبحانه قد خلقها مُتحركة وعُرْضة لأنْ تضطربَ؛ فخلق لها المُثقّلات، وهكذا نكون قد أخذنا من هذه الآية حقيقتين؛ التكوير والدوران.

حركة الجبال

وأكمل الشعراوي: وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه: «وَتَرَى الجبال تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السحاب...» (النمل: 88)، ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتيةً بل تابعة لحركة الأرض؛ كما يتحرك الحساب تبعًا لحركة الرياح، وشاء سبحانه أن يجعل الجبال رواسي مُثِّبتات للأرض كي لا تميدَ بنا؛ فلا تميل يَمْنة أو يَسْرة أثناء حركتها.

وأتم الشيخ الشعراوي: ويقول الحق سبحانه: «... وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ»، وأنبت سبحانه من الأرض كُلَّ شيء موزون بدقّة تناسب الجو والبيئة، ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة.

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