الثلاثاء 23 أبريل 2024
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دين ودنيا

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى سطحت، يتساءل كثير من الناس حول معنى كلمة سطحت في قوله تعالى بسورة الغاشية (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)، ويختلفون في تفسير معناها في إشارة إلى أنها تبين شكل الأرض الحقيقي، وفي هذا الإطار، بيَّن الشيخ محمد سيد طنطاوي معنى سطحت، كما تطرق إلى المراد من اختصاص الله للإبل في قوله تعالى عن سائر المخلوقات، ولماذا ذكر الله الإبل مع السماء والأرض والجبال.

 

سورة الغاشية

قال تعالى: «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ» (الآيات 17: 20).

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سورة الغاشية الآية 17

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لبعض آيات من سورة الغاشية

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره للآيات: الاستفهام للتقريع والتوبيخ، والتحريض على التأمل والتفكر، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، والمراد بالنظر: التدبر في تلك المخلوقات، فإن من شأن هذا التدبر، أنه يؤدى إلى الاعتبار والانتفاع، والخطاب لأولئك الكافرين الجاهلين، الذين أمامهم الشواهد الواضحة على وحدانية الله تعالى وقدرته، ومع ذلك لم ينتبهوا لها.

سورة الغاشية الآية 18

والمعنى: أيستمر هؤلاء الكافرون في جهلهم وضلالهم، وفي إنكارهم لأمر البعث والحساب والجزاء، فلا ينظرون نظر اعتبار وتأمل، إلى الإبل -وهي أمام أعينهم- كيف خلقها الله تعالى بهذه الصورة العجيبة، وأوجد فيها من الأعضاء المتناسقة، ومن التكوين الخلقي، ما يجعلها تؤدى وظيفتها النافعة لبنى آدم، على أكمل وجه، فمن لبنها يشربون، ومن لحمها يأكلون، وعلى ظهرها يسافرون، وأثقالهم عليها يحملون.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

اختصاص الإبل عن سائر الحيوانات

وتابع الشيخ طنطاوي: وخص سبحانه الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات، لأنها أعز الأموال عند العرب، وأقربها إلى مألوفهم وحاجتهم، وأبدعها خلقا وهيئة وتكوينا، قال صاحب الكشاف: قوله- تعالى-: أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ نظر اعتبار كَيْفَ خُلِقَتْ خلقا عجيبا، دالا على تقدير مقدر، شاهدا بتدبير مدبر، حيث خلقها للنهوض بالأثقال، وجرها إلى البلاد الشاحطة، أي البعيدة، فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر، ثم تنهض بما حملت، وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها، لا تعارض ضعيفا، ولا تمانع صغيرا، فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل، مع السماء والجبال والأرض، ولا مناسبة؟، قلت: قد انتظم هذه الأشياء، نظر العرب في أوديتهم وبواديهم، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم.

سورة الغاشية الآية 19

معنى سطحت

وأتم الشيخ طنطاوي: وقوله تعالى: وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أي: وهلا نظروا إلى السماء نظر اعتبار واتعاظ، فعرفوا أن الذي خلقها هذا الخلق البديع، بأن رفعها بدون أعمدة، هو الله عز وجل، وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ أي: كيف وجدت بهذا الوضع الباهر بأن نصبت على وجه الأرض نصبا ثابتا راسخا، يحمى الأرض من الاضطراب والتزلزل.

 

سورة الغاشية الآية 20

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أي: كيف سويت وفرشت وبسطت بطريقة تجعل الناس يتمكنون من الانتفاع بخيرها، ومن الاستقرار عليها، وهذا لا ينافي كونها كروية، لأن الكرة إذا اشتد عظمها، كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الانتفاع بها.

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