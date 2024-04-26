حكم القواعد من النساء، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 بسورة النور (فيديو)

سورة النور، وضع الحق سبحانه وتعالى الأحكام للمرأة لكي تحفظ بها نفسها، ولما لها من فائدة بالخير على المجتمع، وفي هذا الإطار، أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة النور، حكم القواعد من النساء في ملابسهن وإبداء الزينة.

سورة النور الآية 60

قال تعالى: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

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سورة النور الآية 60

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 من سورة النور

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية: نعلم أن الشارع الحكيم وضع للمرأة المسلمة قواعد تسير عليها في زِيِّها وسلوكها ومِشْيتها، حمايةً لها وصيانةً للمجتمع من الفتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة، فجعل لها حجابًا يسترها يُخفي زينتها لا يكون شفافًا ولا واصفًا، وقال: «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ» (الأحزاب: 59).

حكم القواعد من النساء

وتابع الشيخ الشعراوي: لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهُنَّ حكم آخر، والقواعد: جمع قاعد لا قاعدة، قاعدة تدل على الجلوس، أمّا القاعد ذكرًا أو أنثى فهو الذي قعد عن دورة الحياة، ولم يَعُدْ له مهمة الإنجاب، ومثل هؤلاء لم يَعُدْ فيهنَّ إِرْبة ولا مطمع؛ لذلك لا مانعَ أن يتخفَّفْنَ بعض الشيء من اللباس الذي فُرِض عليهن حال وجود الفتنة، ولها أن تضع (طرحتها) مثلًا.

وأضاف الشيخ الشعراوي: لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك: نسبية يعني: فمِن النساء مَنْ ينقطع حَيْضها ويدركها الكِبَر، لكن ما يزال فيها جمال وفتنة؛ لذلك ربنا تبارك وتعالى وضع لنا الحكم الاحتياطي «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ»، ثم يدلُّهُن على ما هو خير من ذلك «وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ».

المقصود بوضع الثياب

وأكمل الشعراوي: والمقصود بوَضْع الثياب: التخفّف بعض الشيء من الثياب الخارجية شريطة «غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ»، فلا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها أَخْذًا بهذه الرخصة، ثم تضع الزينة وتتبرج، ونخشى أن نُعلِّم النساء هذا الحكم فلا يأخذْنَ به حتى لا نقول عنهن: إنهن قواعد.

وأتم الشعراوي: وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السِّنَّ فتجدها وَرِعة في ملبسها، وَرِعة في مظهرها، وَرِعة في سلوكها، فتزداد جمالًا وتزداد بهاءً وأسرية، على خلاف التي لا تحترم سِنّها فتضع على وجهها المساحيق والألوان فتبدو مَسْخًا مُشوَّهًا، ومعنى «يَسْتَعْفِفْنَ»، أي: يحتفظْنَ بملابسهن لا يضعْنَ منها شيئًا، فهذا أَدْعى للعفة.