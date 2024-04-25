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معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

معجزة عصا موسى، منح الله نبيه موسى عليه السلام كثير من المعجزات العظيمة ليثبت للكافرين صدق دعوته، ومن هذه المعجزات، عصا موسى التي تحولت إلى ثعبان مبين، وفي هذا الإطار تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة الشعراء، معجزة عصا موسى التي تحولت بقدرة الله إلى ثعبان، ووضح عظم المعجزة التي تتمثل في تحويل الشيء إلى غير أصله.

 

سورة الشعراء الآية 32

قال تعالى: «فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ».

سورة الشعراء الآية 32

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية: إلقاء العصا له في القرآن ثلاث مراحل، الأولى: هي التي واكبتْ اختيار الله لموسى ليكون رسولًا، حين قال له: «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا موسى» (طه: 17)، وقلنا: إن موسى عليه السلام أطال في إجابة هذا السؤال لحرصه على إطالة مدة الأُنْس بالله عز وجل فقال: «هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا على غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أخرى» (طه: 18)، فالعصا في نظر موسى عليه السلام عود من الخشب قريب عهد بأصله، كغصن في شجرة، لكنها عند الله لها قصة أخرى: «قَالَ أَلْقِهَا يا موسى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسعى» (طه: 19- 20).

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تحويل الشيء إلى غير أصله

وتابع الشيخ الشعراوي: وما صارت العصا عصًا إلا بعد أنْ قُطِعت من شجرتها، وفقدت الحياة النباتية، وتحولت إلى جماد، فلو عادت إلى أصلها وصارت شجرةً من جديد لكان الأمر معقولًا، لكنها تجاوزتْ مرتبة النباتية، وتحولت إلى الحيوانية، وهي المرتبة الأعلى؛ لذلك فزع منها موسى وخاف فطمأنه ربه: «قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا الأولى» (طه: 21)، وكانت هذه المرة بمثابة تدريب لموسى عليه السلام؛ ليألف العصا على هذه الحالة، وكأن الله تعالى أراد لموسى أنْ يُجري هذه التجربة أمامه، ليكون على ثقة من صِدْق هذه الآية، فإذا ما جاء لقاء فرعون ألقاها دون خوف، وهو واثق من نجاحه في هذه الجولة.

معنى ثعبان مبين

وأضاف الشيخ الشعراوي: إذن: كان الإلقاء الثاني للعصا أمام فرعون وخاصته، ثم كان الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة، ومعنى «ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ»، يعني: بيِّن الثعبانية، فيه حياة وحركة، وقال «ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ»، يعني: واضح للجميع؛ لأنهم كانوا يجيدون هذه المسألة ويُخيِّلون للناس مثل هذه الأشياء، ويجعلونها تسعى وتتحرك، ولم تكن عصا موسى كذلك، إنما كانت ثعبانًا مبينًا واضحًا وحقيقيًا لا يشكّ في حقيقته أحد.

وأتم الشيخ الشعراوي: والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة في القرآن الكريم يجد السياق يُسمِّيها مرة ثعبانًا، ومرة حية، ومرة جانًا، لماذا؟ قالوا: لأنها جمعت كل هذه الصفات: فهي خفة حركتها كأنها جان، وفي شكلها المرعب كأنها حية، وفي التلوِّي كأنها ثعبان، والجان: فرخ الحية.

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