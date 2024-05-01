بيراميدز يسعى للحفاظ على قمة الدوري على حساب إنبي الجريح

يلتقي فريق بيراميدز بقيادة يورتشيتش نظيره إنبي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

وفشل فريق إنبي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري المصري ومع ذلك ما زال يحتفظ بمكانه في المربع الذهبي للمسابقة.

وتعادل إنبي مرتين وخسر مثلهما في آخر 4 مباريات للفريق البترولى في بطولة الدوري، كان آخرها السقوط في الوقت القاتل اليوم أمام طلائع الجيش.

مباراة بيراميدز وإنبي

الدوري المصري، وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على نظيره إنبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ، على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب إنبي بالدوري

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين في مواجهة انبي بالدوري، بسبب الإصابة والإيقاف.

غيابات بيراميدز امام انبي

ويفتقد الفريق لجهود الثلاثي رمضان صبحي وكريم حافظ وفخري لاكاي عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الأول على طرد مباشر فيما حصل الثنائي الآخر على بطاقة صفراء ثالثة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.

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كما يفتقد الفريق لجهود ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم:

محمود زلاكة والذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي.

وعلي جبر ويعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف.

وإسلام عيسى ويعاني من خلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.

قائمة بيراميدز في مواجهة انبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي

وتذاع مباراة بيراميدز وإنبي عبر قناة اون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3

الجونة ضد الاتحاد 1-0

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 1-1

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 13 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة