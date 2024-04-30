عودة الأهلي والزمالك للدوري بانتعاشة أفريقية... الأحمر في مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي.. والأبيض يلتقي البنك الأهلي

الاهلي والزمالك، يعود فريقا الأهلي والزمالك لاستئناف مباراياتهما مرة أخرى ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهائهما من جولة الإياب بنصف نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا الاربعاء في حين يلتقي الزمالك البنك الأهلي بعد غد الخميس.

ويعود فريقا الأهلي والزمالك للدوري المصري مرة أخرى بانتعاشة أفريقية بعد نجاحهما في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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الاهلي بدوري أبطال أفريقيا

واصل الأهلي سطوته على البطولة القارية خلال السنوات الماضية، ووصل إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي بعدما أقصى مازيمبي الكونغولي من نصف النهائي، بالفوز (3-0) إيابًا، والتعادل السلبي في الذهاب.

من جهته حقق الترجي تأهلًا مستحقًا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، حيث انتصر في مباراتي الذهاب والإياب بالنتيجة ذاتها (1-0).

ويطمح الأهلي لحصد اللقب الإفريقي رقم 12 في تاريخه، ليواصل الابتعاد عن منافسيه بينما يسعى الترجي لحصد اللقب الخامس في مسيرته، من أجل الصعود لوصافة الأندية الأكثر تتويجًا (حال فوزه سيتساوى مع الزمالك ومازيمبي).

ويحصد الفائز بالبطولة 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار فقط، علمًا بأن الفرق التي شاركت في نصف النهائي ستتقاضى 1.2 مليون دولار

الزمالك في الكونفدرالية

وتترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية، مواجهة من العيار الثقيل بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي عربي مثير لكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2023-24.

ويستضيف نهضة بركان، الزمالك أولًا في الذهاب على الملعب البلدي لبركان في المغرب يوم الأحد 12 مايو المقبل، ثم يعود ليحل ضيًفا على الفارس الأبيض في الإياب بمصر، على ستاد القاهرة يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي

الإسماعيلي ضد الأهلي في السابعة مساء غدا الاربعاء علي ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك ضد البنك الأهلي في السابعة مساء بعد غدا الخميس ستاد القاهرة ضمن لقاءات الجولة 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز ال11 برصيد 21 نقطة بجدول الدوري المصري الممتاز جمعهم من خوض 11 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

ترتيب الزمالك بالدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز ال12 برصيد 21 نقطة بجدول الدوري المصري الممتاز جمعهم من خوض 13 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 1-1

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 13 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، على ملعب رادس بينما مباراة الإياب يوم السبت 25 من الشهر ذاته على استاد القاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-24؟

وتملك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث دوري أبطال إفريقيا وسوف تنقل نهائي الأهلي والترجي عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

واقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، الجمعة باستاد القاهرة، في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مازيمبي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل للأهلي كل من: محمد عبد المنعم في الدقيقة 68، ووسام أبو علي في الدقيقة 83، وأكرم توفيق في الدقيقة 90+12.

وألغى الحكم الكيني بيتر واويرو هدفا لمازيمبي، بعد مراجعة تقنية الفيديو، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وبعدما تخيل الجميع أن الهدف تم احتسابه بشكل نهائي.

موعد مباراة نهضة بركان والزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية 2023-2024 والقنوات الناقلة

وتقام مباراة نهضة بركان والزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية 2023-24 يوم الأحد 12 مايو 2024 على ملعب نيسان، ويعود الفريقان لخوض مواجهة الإياب يوم الأحد 19 مايو 2024 على ستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت القاهرة الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت الدار البيضاء.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريققية، وسوف يتم نقل مباراة نهضة بركان والزمالك، عبر قناة Bein Sports HD6.

ويمكن للجمهور في المغرب، مشاهدة مباراة الذهاب بين نهضة بركان والزمالك على قناة الرياضية المغربية، بينما سيتم إذاعة مباراة الإياب على قناة ONTime Sport الأرضية.

نهائي مكرر

وستكون هذه المواجهة نسخة مكررة من نهائي عام 2019، عندما التقى الفريقان وفاز كل منهما على ملعبه بنفس النتيجة (1-0)، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة الزمالك في النهاية بنتيجة (5-3).

