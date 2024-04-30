إنبي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة بيراميدز

يدخل فريق إنبي معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجه فريق بيراميدز غدا الاربعاء بالجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز

ويخوض إنبي مرانه الختامي بقيادة سيد ياسين باستاد بتروسبورت قبل اعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق حتي مباراة الغد.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة من مساء غد الأريعاء، على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفشل فريق إنبي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري المصري ومع ذلك ما زال يحتفظ بمكانه في المربع الذهبي للمسابقة.

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وتعادل إنبي مرتين وخسر مثلهما في أخر 4 مباريات للفريق البترولى في بطولة الدوري، كان أخرها السقوط في الوقت القاتل اليوم أمام طلائع الجيش.

ولام سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى اللاعبين بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف مبديا عدم رضاه عن اللاعبين خاصة بعد استقبال هدف في الدقيقة السادسة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع

ترتيب انبي بالدوري

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

مباراة انبي وطلائع الجيش

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على نظيره إنبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ، على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف عن طريق إسلام محارب في الدقيقة السادسة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع، تم اعتماده رسميا بعد العودة لتقنية الفيديو عقب اعتراضات لاعبي إنبي وادعائهم بوجود حالة تسلل.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن يلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة 22 يوم الخميس 8 مايو وتم تأجيلها بعد وصول الأبيض لنهائي الكونفدرالية

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 1-1

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 13 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة