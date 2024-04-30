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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وإنبي بالدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، يستضيف استاد بتروسبورت مواجهة قوية للغاية بين فريق بيراميدز  متصدر الدوري ونظيره انبي صاحب المركز الرابع غدا الاربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي 

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة من مساء غدا الأربعاء، علي استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي 

وتذاع مباراة بيراميدز وإنبي عبر قناة اون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري

 بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16  مباراة وسجل لاعبوه 25  هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

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يختتم فريق بيراميدز بقيادة يورشيتش المدير الفني تدريباته اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة انبي غدا الاربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعلن يورشيتش قائمة الفريق عقب انتهاء المران الختامي يعقبه الدخول في معسكر مغلق ححتي موعد مباراة الغد

ويدخل فريق إنبي معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجه فريق بيراميدز غدا الاربعاء بالجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز

 

ويخوض إنبي مرانه الختامي بقيادة سيد ياسين باستاد بتروسبورت قبل اعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق حتي مباراة الغد.

 

 

وفشل فريق إنبي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري المصري ومع ذلك ما زال يحتفظ بمكانه في المربع الذهبي للمسابقة.

 

وتعادل إنبي مرتين وخسر مثلهما في أخر 4 مباريات للفريق البترولى في بطولة الدوري، كان أخرها السقوط في الوقت القاتل اليوم أمام طلائع الجيش.

ولام سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى اللاعبين بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف مبديا عدم رضاه عن اللاعبين خاصة بعد استقبال هدف في الدقيقة السادسة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع 

 

ترتيب انبي بالدوري

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 17 هدفا.

 

 بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16  مباراة وسجل لاعبوه 25  هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة انبي وطلائع الجيش

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على نظيره إنبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين  ، على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف عن طريق إسلام محارب في الدقيقة السادسة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع، تم اعتماده رسميا بعد العودة لتقنية الفيديو عقب اعتراضات لاعبي إنبي وادعائهم بوجود حالة تسلل.

 

غياب رمضان صبحي عن بيراميدز

يواجه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أزمة قبل مواجهة انبي بعد غد الأربعاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويعد الثلاثي من العناصر الأساسية للفريق وغيابهم يمثل أزمة حقيقية تواجه المدير الفني لذلك حرص علي تجهيز البدائل لهؤلاء الثلاثي.

ومن المنتظر الدفع بإسلام عيسى لتعويض غياب رمضان صبحي اما لاكاي وحافظ فيعوض غيابهما فيستون ماييلي وأحمد سامي  

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي ويغيب بسببه عن مباراتي انبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام انبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 

بلدية المحلة ضد زد  0-3 (انتهت)
الجونة ضد الاتحاد   1-0 (انتهت)
المصري ضد الداخلية  1_0
المقاولون ضد سموحة  0_1
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   1-1
الإسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

 

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز  35 نقطة 
2-  المصري البورسعيدي  34  نقطة 

3-زد اف سي  33 نقطة 
4- إنبي  29 نقطة 
5- الاتحاد السكندري  29 نقطة 
6- الجونة  28 نقطة 
7- سموحة  28 نقطة
8- طلائع الجيش  27 نقطة 
9-  مودرن فيوتشر  25 نقطة 
10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة 
11- الأهلي  21 نقطة 
12- الزمالك  21 نقطة 
13- الإسماعيلي  19 نقطة 
14- بلدية المحلة  19 نقطة 
15- البنك الأهلي  18 نقطة 
16- فاركو  13  نقطة 
17- المقاولون العرب  12 نقطة 
18- الداخلية  11 نقطة 

 

 

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