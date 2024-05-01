محافظ بني سويف يشهد اليوم احتفالية عيد العمال

أعلنت محافظة بني سويف، عن حضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، احتفالية بمناسبة عيد العمال 2024، اليوم الأربعاء، والتي ينظمها الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف.

تكريم رموز العمل النقابي ببني سويف

وتشهد الاحتفالية تكريم رموز العمل النقابي بـ محافظة بني سويف، الذين سطروا ملاحم وبطولات عمالية في عام 2024، وسط ممثلي 47 لجنة نقابية عاملة علي أرض المحافظة وممثلين عن الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ورجال الدينالاسلامي والمسيحي.

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وأكد ناصر البطل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، أن الاتحاد يهدف من احتفالية عيد العمال إلي إرسال رسالة شكر لكل عامل مخلص علي أرض هذا الوطن، وتجديد تأييد عمال بنى سويف للقيادة السياسية، وتأكيد وقوف عمال المحافظة صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي للعبور إلي بر الأمان بتحقيق تجربة تنموية حقيقية، وتكريم نماذج من عمال بني سويف ممن نجحوا في أن تحقيق نجاحات خلال عام 2024، واعترافا بفضل من رحلوا عنا من قيادات العمل النقابي يتم تكريمهم ممثلين في أسرهم.

الاتحاد المحلي لعمال بنى سويف

وقال البطل إن الاتحاد المحلي لعمال بنى سويف يقوم علي رعاية المصالح المشتركة للجان النقابية بالمحافظة وعددها 47 لجنة نقابية والعمل علي توجيه هذه اللجان نحو صالح عمال المحافظة، وتنسيق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية للعمال، وحث العاملين علي زيادة الانتاج ومضاعفة الجهد وتحسين معدلات الجودة، وتنبيه الكافة بالملكية العامة لأدوات الانتاج ومحاربة الاسراف والسلبية ومقاومة الانحراف عن السلوك الاشتراكي، واقتراح خطط العمل الخاصة بنشاطه ورفعها إلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتنفيذ برامج العمل المقررة لها.

47 لجنة نقابية بإتحاد عمال بني سويف

وأضاف أن الاتحاد المحلي يتكون من 47 لجنة نقابية تمثل 15 ألف عامل بالقطاع الحكومي والخاص دائرة بني سويف، وأن جمعيتها العمومية للاتحاد المحلي تتكون من ممثلي اللجان النقابية الموجودة بالمحافظة، ويتكون مجلس الإدارة لعمال مصر بنى سويف من عدد 18 عضوا مساو لعدد النقابات العامة التي يكون لها ممثلون عن المحافظة في الجمعية العمومية للنقابة العامة، لافتا إلي أن الاتحاد يعمل علي إنشاء إدارات قانونية للتعرف علي شكاوي العاملين وفحص هذه الشكاوي من الناحية القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الشكاوي بعد التأكد من أن العامل علي حق في شكواه.

رؤساء النقابات العامة للعمال

وشّدد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، علي أن الجهود متواصلة للعمل علي إنشاء لجنة إدارة أزمات بكل اتحاد محلي تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعقد لقاء شهري للجنة مع هيئة مكتب الاتحاد المحلي، مشيرا إلي أن مجلس الإدارة الجديد يعمل علي فتح قنوات اتصال مباشرة بين الاتحادات المحلية ورؤساء النقابات العامة، وذلك لسرعة عرض المشكلات التي تواجه القطاعات المختلفة من العمال.