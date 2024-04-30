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محافظات

ضبط مخالفات بمركز للعلاج الطبيعي وعيادتي جلدية وأسنان ببني سويف

مديرية الصحة ببني
مديرية الصحة ببني سويف،فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مركز للعلاج الطبيعي وعيادة للجلدية تقوم بالاتجار بالأدوية وأجهزة طبية "غير مرخصة" في حملة نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة.

حملات صحة بني سويف على المنشآت الطبية

 

مد حملات الصحة للقرى والعزب ببني سويف

 ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

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وأشار "غنيم" إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملات صحة بني سويف على المنشآت الطبية

حملات صحة بني سويف على المنشآت الطبية

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه " الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف" وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف وذلك في إطار خطة مديرية الصحة ببني سويف، التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

 

حملات صحة بني سويف على المنشآت الطبية

 

مخالفات جسيمة بمركز للعلاج الطبيعي ببني سويف

 وقامت الحملة بالمرور على مركز للعلاج الطبيعي يحتوي علي أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها وجهاز لشد الوجه وترهلات الجلد وغير مسموح باستخدامه في العلاج الطبيعي، علاوة على ضبط عيادة لعلاج الأمراض الجلدية بها أدوية "غير مرخصة" خاصة بالشعر والبشرة والتخسيس الموضوعي، وأدوية أخرى مجهوله المصدر وجهاز ليزر ذات تردد عالي غير مرخص.

كما تم ضبط عيادة أسنان تحوي جهاز أشعة غير مرخص ومما يعرض المرضى للخطر، وتم عمل المحاضر اللازمة تمهيدًا لاستكمال باقي  الإجراءات القانونية حياله تلك المنشآت.

وشارك في الحملة كل من: الدكتورة نورهان طه، والدكتور مايكل أشرف مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

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