البنوك إجازة رسمية الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة عيد العمال وشم النسيم
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتي يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
إجازة للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12
وعلى جانب آخر، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، الأحد، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: " يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.
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