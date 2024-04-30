الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بإحلال وتجديد مستشفى ناصر

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد اعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر،فيتو

 زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مستشفى ناصر العام، والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة، ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

 

 رافقه خلال الزيارة: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، وعلي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والمهندس إسلام العطار، ممثل الشركة المراسم الدولية المنفذة للمشروع، والمهندس أحمد عبد الهادي، مهندس المشروع، وعددًا من التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والإدارة الصحية.

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محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر

 

إحلال وتجديد مستشفى ناصر ببني سويف

وتابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، والتي تضمنت إزالة المباني القديمة وتجهيز الموقع الذي يشهد حاليا أعمال الأساسات والأعمدة الخرسانية تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتضمن إنشاء مبنى رئيسي "جديد" يضم جزءين متصلين على شكل حرف U على مساحة إجمالية 6 آلاف متر عبارة عن 2 مبنى.

 

المبنى الأول يتكون من دور أرضي و3 علوي والثاني أرضي و4 علوي، ويشمل العديد من الأقسام منها: الإستقبال والطوارئ، التخصصات، العناية المركزة وغرف العمليات، الغسيل الكلوي، الحضانات، النساء والولادة، ثلاجة حفظ الموتى، المطبخ، مخزن النفايات، وغيرها من الأقسام والمكونات، بجانب  تطوير ورفع كفاءة المبنى "القديم" على مساحة تزيد عن 1000 متر، يشمل: العيادات الخارجية، وسكن الأطباء والإداريين وبعض الملحقات الأخرى

 

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر

 

محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل

 وأكد محافظ بني سويف أهمية المشروع الذي يمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية، خاصة وأن يأتي في إطار خطة الدولة واستراتيجيتها التنموية التي يتم تنفيذها تحت رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطنين في كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة ملف الصحة الذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة وبذلت فيه جهودا كبيرة على كافة المستويات سواء من خلال تطوير ورفع كفاءة  الإنشاءات والمباني  أو عن طريق تبني وإطلاق المبادرات النوعية لتعزيز مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في هذا الملف.

 

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