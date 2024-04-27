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الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف

الدكتور أحمد نبيل
الدكتور أحمد نبيل فهمي، الفائز بمنصب النقيب، فيتو

كشفت المؤشرات شبه النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان الفرعية بـ محافظة بني سويف، عن فوز الدكتور أحمد نبيل فهمي، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون الدراسات العليا بجامعة بني سويف بمنصب النقيب.

 

نتيجة انتخابات نقابة أطباء الأسنان ببني سويف

كما أسفرت الانتخابات التي أجريت، الجمعة، عن فوز الدكتورة إيمان طه سعيد محمد، بمقعد العضوية "فوق السن" والدكتور محمد طارق محمد عبدالجليل، بمقعد العضوية "تحت السن"، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أصوات المرشحين، وسط فرحة الفائزين وأنصارهم.

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وأجريت الانتخابات بمقر اللجنة الانتخابية بقاعة مؤتمرات جامعة بني سويف، لاختيار ثلاث مقاعد فى التجديد النصفي "النقيب وعضو فوق السن وعضو تحت السن" بالإضافة إلى مقعد شمال الصعيد، تحت إشراف قضائي وبتأمين من قوات الشرطة.

 

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان الفرعية بمحافظة بني سويف، حضور 398 عضوًا أدلوا بأصواتهم، وبفرز الأصوات تبين وجود 389 صوتًا صحيحًا، و9 أصوات باطلة.

 

الدكتور أحمد نبيل فهمي

 

الدكتور أحمد نبيل نقيبًا لأطباء الأسنان ببني سويف

يُذكر أن الدكتور أحمد نبيل، الفائز بمنصب النقيب يشغل منصب وكيل كلية الطب والاسنان لشؤون الدراسات العليا بجامعة بني سويف وهو من مواليد القاهرة عام 1975 وتخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1998 وحصل على الدكتوراه  من جامعة القاهرة عام 2012 ثم  أستاذًا ووكيلًا للكلية منذ عام 2018م.

 

انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

وأجريت، الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، ويختار أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الأسنان النقيب العام، ورئيس النقابة الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابة الفرعية.

 

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