علي ماهر يسافر إلى المغرب من أجل رخصة التدريب الدولية برو

وصل إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، وذلك لإنهاء إجراءات حصوله على رخصة التدريب الدولية "برو" والتي تُعد الأولى على مستوى العالم.



ومن المقرر أن يعود الكابتن علي ماهر إلى مصر غدا الخميس، وذلك استعدادًا لخوض مباراة الفريق بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها الإثنين المقبل.

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وحصل علي ماهر على الدورة التدريبية "برو" التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال شهر ديسمبر الماضي كمرشح وحيد من مصر، تقديرًا من الكاف لنتائجه الطيبة مع الفرق التي تولى قيادتها خلال السنوات الأخيرة.

علي ماهر

مباريات المصري في شهر مايو

مباريات المصري في شهر مايو



مباراة المصري والداخلية

وخطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من فريق الداخلية، بهدف مع الثواني الأخيرة من المباراة خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الـ20 بـالدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف المصري معتز الزدام في الدقيقة 95.

وحصل معتز الزدام على لقب رجل المباراة.

ترتيب المصري والداخلية في الدوري المصري

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وأثبتت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية التشخيصية والتي خضع لها عصر اليوم محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

هذا وسيبدأ اللاعب على الفور في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق والذي أكد بدوره أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ثلاثة أسابيع بمشيئة الله تعالى.

إصابة محمد الشامي

الدوري الممتاز، وخضع محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الإثنين لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

وتعرض محمد للإصابة بالركبة اليسرى خلال مباراة فريقه أمام الداخلية أمس الأحد والتي انتهت بفوز المصري بهدف للاشيء.

وخرج محمد الشامي لاعب نادي المصري في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة إثر التدخل مع محمد مجدي حارس مرمى الداخلية، ودخل جيلاس قناوي بدلًا منه.

هذا وقد رجح الفحص المبدئي الذي خضع له الشامي بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.



مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 1-1

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 13 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة