أزمة في المصري بسبب إصابة محمد الشامي

أثبتت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية التشخيصية والتي خضع لها عصر اليوم محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.



هذا وسيبدأ اللاعب على الفور في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق والذي أكد بدوره أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ثلاثة أسابيع بمشيئة الله تعالى.

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إصابة محمد الشامي

الدوري الممتاز، وخضع محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الإثنين لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

وتعرض محمد للإصابة بالركبة اليسرى خلال مباراة فريقه أمام الداخلية أمس الأحد والتي انتهت بفوز المصري بهدف للاشيء.

وخرج محمد الشامي لاعب نادي المصري في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة إثر التدخل مع محمد مجدي حارس مرمى الداخلية، ودخل جيلاس قناوي بدلًا منه.

هذا وقد رجح الفحص المبدئي الذي خضع له الشامي بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.



مباراة المصري والداخلية

وخطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من فريق الداخلية، بهدف مع الثواني الأخيرة من المباراة خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الـ20 بـالدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف المصري معتز الزدام في الدقيقة 95.

وحصل معتز الزدام على لقب رجل المباراة.

معتز زدام

أحداث مباراة المصري والداخلية

وهدد أكينمولا مرمى المصري البورسعيدي بعد مرور 15 ثانية فقط، حيث تلقى كرة خلف دفاعات المصري لكنه صوب الكرة بجوار المرمى.

وأتيحت فرصة هدف محقق لميدو جابر لاعب نادي المصري داخل منطقة الجزاء لكنه صوب الكرة فوق المرمى بغرابة.

وخرج محمد الشامي لاعب نادي المصري في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة إثر التدخل مع محمد مجدي حارس مرمى الداخلية، ودخل جيلاس قناوي بدلًا منه.

وانفرد أكينمولا مهاجم الداخلية بمرمى محمود جاد، وسط ملاحقة من باهر المحمدي مدافع المصري، لكنه صوب كرة ضعيفة.

وشهدت الدقيقة 59 إهدار شريف دابو فرصة هدف محقق، بعدما انفرد بالمرمى لكنه وضع الكرة خارج الشباك بغرابة.

وفي الدقيقة 62 أرسل ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي كرة عرضية على حدود المرمى، قابلها صلاح محسن بضربة رأسية خارج المرمى.

واستمر اللعب منحصرًا بين الفريقين في وسط الملعب مع محاولات طفيفة على كلا المرميين لكن دون تشكيل أي خطورة.

وأرسل حسين السيد كرة عرضية من جهة اليسار قابلها معتز زادام بتصويبة قوية تصدى لها محمد مجدي حارس الداخلية ببراعة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة تسجيل معتز زادام هدف الفوز لنادي المصري البورسعيدي.

ترتيب المصري والداخلية في الدوري المصري

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة