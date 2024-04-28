الدوري الممتاز، المصري والداخلية يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي وفريق الداخلية، سلبيا بالشوط الاول على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز.

الشوط الاول بمباراة المصري والداخلية

وهدد أكينمولا مرمى المصري البورسعيدي بعد مرور 15 ثانية فقط حيث تلقى كرة خلف دفاعات المصري لكنه صوب الكرة بجوار المرمى.

وأتيحت فرصة هدف محقق لميدو جابر لاعب نادي المصري داخل منطقة الجزاء لكنه صوب الكرة فوق المرمى بغرابة.

وخرج محمد الشامي لاعب نادي المصري في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة إثر التدخل مع محمد مجدي حارس مرمى الداخلية، ودخل جيلاس قناوي بدلًا منه.

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وانفرد أكينمولا مهاجم الداخلية بمرمى محمود جاد، وسط ملاحقة من باهر المحمدي مدافع المصري، لكنه صوب كرة ضعيفة.

تشكيل المصري امام الداخلية

وجاء تشكيل المصري كالتالي..

تشكيل الداخلية امام المصري

ويتكون تشكيل الداخلية من:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى - معاذ الحناوي - محمود صابر - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة - كليتشي - شريف دابو - فانوم ألفريد - أدهم حامد.

الهجوم: كلفين أكينمولا.

ويدخل المصري مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي فاركو 2-1 في الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع فيوتشر 1-1 ويسعي كلا الفريقين لحص نقاط المباراة خاصة الفريق البوليسي الذي ينافس علي البقاء في الدوري المصري.

ترتيب المصري والداخلية في الدوري المصري

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة المصري ضد الداخلية

يديرها محمد التابعي الغازي حكمًا للساحة ويعاونه كل من: مصطفى عطية مساعدا أول، ومحمود حسين مساعد ثانٍ، وأحمد ناصر عباس حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الاسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري



زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة