محمد رحيم يساند إليسا في أزمتها مع شركة وتري: معندناش منها كتير

عبر الملحن محمد رحيم عن أمنيته بحل أزمة الفنانة اللبنانية إليسا مع شركة وتري.

وكتب محمد رحيم في تدوينة لها عبر حسابه على تويتر: "بجد أتمنى من كل قلبي إن الخلافات اللى حاصله ما بين إليسا والشركه تتحل قريبا علشان الجمهور يستمتع بألبومها القادم الأسطوري إن شاء الله واليسا معندناش منها كتير، من أول يوم اتعرفنا وهي اللى بتعمل كل حاجه بنفسها وبتتعب وهي اللى بتنقي محتواها بإيديها وبتعمل من قصص حياتها أغاني وكفى!.

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وفي وقت سابق، تصدرت النجمة اللبنانية إليسا تريند موقع “X” وذلك بعد مناشدتها للقضاء اللبناني للحصول على حقها وإعادة قناتها عبر يوتيوب المستولى عليها من قبل إحدى الشركات دون أي سند بحسب قولها.

أزمة إليسا مع شركة وتري

بدأت القصة عندما قالت إليسا: "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه بهذا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند".

أضافت إليسا: “طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر، حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير”.



تطورات أزمة إليسا مع شركة وتري

وكشف محامي الفنانة إليسا عن تفاصيل جديدة بين المطربة والشركة، مؤكدا أن لديهم شكوى قضائية ضد شركة وتري وجاري التحقيق في الواقعة.

وأضاف: “التحقيقات في تلك القضية استمرت نحو 4 أسابيع وبعد التأكيد من أنه تم الاستيلاء على قناة إليسا على موقع يوتيوب من قبل شركة وتري، رفضت “الشركة” تنفيذ الحكم القضائي وتسليم القناة للفنانة”.

وفي وقت سابق تواصلت “فيتو” مع غسان شرتوني رئيس مجلس إدارة شركة وتري، والذي أكد أنهم عرضوا الصلح مع المطربة إليسا بشتى الطرق والوصول إلى حل ولكنها رفضت.

وأصدرت شركة وتري بيانا للرد على مناشدة إليسا للقضاء اللبناني لإسترجاع قناتها على يوتيوب وجاء نص كالتالي: "طالعتنا الفنانة اليسا أمس برسالة على منصة X تثبت التالي:

أولًا: أن لا حدود لافترائها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الإفتراءات وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن أخلاقياتنا المعروفة".

وأضاف "البيان": "ثانيا: نسأل الفنانة اليسا من أين استقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سريا وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة وتشكل تعرضًا علنيًا وجائرًا لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق، وهذه فضيحة بحد ذاتها".

واختتم البيان:" "وتري" رده: "نؤكد مجددًا التزامنا القانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما انبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي جميع مزاعمها إن هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها أزمة بين إليسا وشركة وتري، بل كان هناك العديد من الأزمات بين الطرفين في وقت سابق وصلت إلى ساحة القضاء وحذف الأغاني من على موقع "يوتيوب" ومن ضمنها أغنية العقد التي تفاجأت إليسا مؤخرا بإغلاقها من يوتيوب.