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محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقنطرة غرب (صور)

جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة، فيتو

واصلت الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية جهودها للتصدي للتعديات والإشغالات ضمن أعمال المرحلة الثالثة، من الموجة 22 لإزالة الإشغالات من خلال الحملات اليومية المكبرة التي تتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون.   

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نتائج حملات اليوم 

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، خلال حملة قامت بها اليوم الثلاثاء، من تنفيذ إزالة 9 حالات تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، وتحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وقوات إنفاذ القانون.  

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جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو 764 مترًا مربعًا وقيراطين تعدٍّ على أملاك الدولة. 

مشتملات حالات الإزالة 

وتمثلت تلك الإزالات في 3 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة على مساحة قيراطين، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

وإزالة عدد 6 حالات تعدِّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي خاصة “أملاك خاصة” بمساحة 674 عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
 

محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات 

ومن جانبه تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
 

جانب من أعمال الازالة، فيتو
جانب من أعمال الازالة، فيتو

التنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

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