الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل

جامب من اللقاء، فيتو
جامب من اللقاء، فيتو

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، محمد غريب مسؤول العلاقات العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

وكيل صحة الإسماعيلية تشيد بقسمي العناية المركزة والعلاج الطبيعي بمستشفى التل الكبير

استمرار احتفالات ثقافة الإسماعيلية بعيد تحرير سيناء (صور) 

مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل 

خلال الإجتماع، إستعرض ممثل منظومة التأمين الصحي الشامل، مميزات المنظومة وكيفية الإستفادة منها في إطار تطوير القطاع الصحي. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقد اجتماعات تنسيقية بين الجانبين 

واختتمت المناقشات، بالتأكيد علي  أهمية التنسيق لعقد عدة اجتماعات بين  العاملين بالغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة التجارية من التجار للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في حضور محمد السيد مدير الغرفة. 

Advertisements

 

تطوير خدمات الغرفة التجارية 

من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن  الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستهدف تقديم مزيد من الخدمات المتميزة لمنتسبيها، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديث.
 

وكان قد شارك وفد من الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس غرفة التجارة المصريه بالإسماعيلية أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام المصري للغرف التجارية، في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030 والذى عقد بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر. 
 

أبرز أعضاء الوفد 

كما ضمّ الوفد أعضاء بارزين في المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال غرفة الاسماعيليه برئاسة  آمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفه ورئيسة مجلس سيدات الأعمال، وسارة ممدوح صقر النائب أول ونادية عبد الفتاح النائب الثاني، ومروة صابر سكرتير عام. 

 

أبرز المناقشات خلال الملتقى 

وناقش الملتقى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، علي مدار يومين، برئاسة السيد خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر، بمشاركة 8 غرف تجارية من بينها تجارية الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي.  

 

وفي بداية فعاليات الملتقى، رحب رئيس تجارية البحر الاحمر بالحضور، ووجهت ريم صيام رئيس اتحاد مجالس سيدات اعمال الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، الشكر لهم علي حسن التنظيم والاستضافة، مؤكدة أن تلك اللقاءات فرصة لريادي الأعمال في كل محافظة من تحويل أفكارهن الي مشاريع قابلة للتطبيق من خلال تعليمهن كيفية بناء الخطط الاستثمارية التي تواكب متطلبات السوق ويساعد علي نجاح مشاريعهن. 

 

كلمة رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية 

ووجه أكرم الشافعي  رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية الشكر لرئيس تجارية البحر الاحمر، وجميع الرؤساء الحضور وكذا جميع حضور المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال ونقل لهم جميعا تحيات السيد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، متمنيا للجميع نجاح الملتقي وان يؤتي بثماره. 

 

وأشار الشافعي إلي أهمية العمل علي إعداد كوادر نسائية مميزة في النشاطات التجارية والحرفية واليدوية، مما يساعد علي ازدهار وتمكين المرأة طبقا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030. 

 

و قالت امال محمود، رئيس المجلس الاقتصادي بالاسماعيلية، أن السوق الاقتصادي المصري يشهد إنجاز غير مسبوق ويهدف إلى خلق إطار عام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل فى مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة فى قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز. 

و أكدت سارة ممدوح نائب أول المجلس الاقتصادي لسيدات الاسماعيلية، أن مصر تشهد نهضة كبيرة، حيث  شهدت أوضاع المرأة المصرية تحولات ضخمة، متوقعة أن تعمل استراتيجية 2030 علي انصافها، وتمكينها بعد ان عانت عقودا عديدة من أوضاع غير منصفة.

 

تدشين لجنة سيدات الأعمال في البحر الأحمر 

شهد المؤتمر مشاركة نشطة من رؤساء الغرف واللجان الاقتصادية لسيدات الأعمال من عدة محافظات، بما في ذلك الإسكندرية، الاسماعيلية، الشرقية، سوهاج، قنا، الأقصر، والسويس، البحر الاحمر.

كما تم تدشين لجنة سيدات أعمال الغرفة التجارية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة ايثار بدوي، وضمت كوكبة من السيدات المتميزات في مختلف المجالات التجارية والصناعية بالمنطقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أكرم الشافعي التأمين الصحي الشامل التامين

مواد متعلقة

تجارية الإسماعيلية تشارك في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030 بغرفة البحر الأحمر

"تجارية الإسماعيلية" تستقبل مبادرة 100 يوم صحة للكشف على مرتادي الغرفة (صور)

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: تمكين المرأة اقتصاديا علي رأس أولوياتنا

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشارك في المنتدي المصري الصيني الثاني

ads

الأكثر قراءة

فيتو تكشف أسباب بيان اتحاد الكرة الغامض، وأسرار تنشر لأول مرة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

أحمد فتحي يقرر اعتزال كرة القدم وتوديع المستطيل الأخضر

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري

منوعات

المزيد

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في موسم حصاد القمح، كل ما تريد معرفته عن أحكام زكاة الذهب الأصفر

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads