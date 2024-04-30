رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، محمد غريب مسؤول العلاقات العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مميزات منظومة التأمين الصحي الشامل

خلال الإجتماع، إستعرض ممثل منظومة التأمين الصحي الشامل، مميزات المنظومة وكيفية الإستفادة منها في إطار تطوير القطاع الصحي.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

عقد اجتماعات تنسيقية بين الجانبين

واختتمت المناقشات، بالتأكيد علي أهمية التنسيق لعقد عدة اجتماعات بين العاملين بالغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة التجارية من التجار للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في حضور محمد السيد مدير الغرفة.

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تطوير خدمات الغرفة التجارية

من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستهدف تقديم مزيد من الخدمات المتميزة لمنتسبيها، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم وتنويعها بما يتناسب مع التطورات العصرية الحديث.



وكان قد شارك وفد من الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس غرفة التجارة المصريه بالإسماعيلية أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام المصري للغرف التجارية، في ملتقى التمكين الاقتصادي للمرأة 2030 والذى عقد بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.



أبرز أعضاء الوفد

كما ضمّ الوفد أعضاء بارزين في المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال غرفة الاسماعيليه برئاسة آمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفه ورئيسة مجلس سيدات الأعمال، وسارة ممدوح صقر النائب أول ونادية عبد الفتاح النائب الثاني، ومروة صابر سكرتير عام.

أبرز المناقشات خلال الملتقى

وناقش الملتقى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، علي مدار يومين، برئاسة السيد خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر، بمشاركة 8 غرف تجارية من بينها تجارية الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي.

وفي بداية فعاليات الملتقى، رحب رئيس تجارية البحر الاحمر بالحضور، ووجهت ريم صيام رئيس اتحاد مجالس سيدات اعمال الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، الشكر لهم علي حسن التنظيم والاستضافة، مؤكدة أن تلك اللقاءات فرصة لريادي الأعمال في كل محافظة من تحويل أفكارهن الي مشاريع قابلة للتطبيق من خلال تعليمهن كيفية بناء الخطط الاستثمارية التي تواكب متطلبات السوق ويساعد علي نجاح مشاريعهن.

كلمة رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

ووجه أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية الشكر لرئيس تجارية البحر الاحمر، وجميع الرؤساء الحضور وكذا جميع حضور المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال ونقل لهم جميعا تحيات السيد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، متمنيا للجميع نجاح الملتقي وان يؤتي بثماره.

وأشار الشافعي إلي أهمية العمل علي إعداد كوادر نسائية مميزة في النشاطات التجارية والحرفية واليدوية، مما يساعد علي ازدهار وتمكين المرأة طبقا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030.

و قالت امال محمود، رئيس المجلس الاقتصادي بالاسماعيلية، أن السوق الاقتصادي المصري يشهد إنجاز غير مسبوق ويهدف إلى خلق إطار عام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل فى مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة فى قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.

و أكدت سارة ممدوح نائب أول المجلس الاقتصادي لسيدات الاسماعيلية، أن مصر تشهد نهضة كبيرة، حيث شهدت أوضاع المرأة المصرية تحولات ضخمة، متوقعة أن تعمل استراتيجية 2030 علي انصافها، وتمكينها بعد ان عانت عقودا عديدة من أوضاع غير منصفة.

تدشين لجنة سيدات الأعمال في البحر الأحمر

شهد المؤتمر مشاركة نشطة من رؤساء الغرف واللجان الاقتصادية لسيدات الأعمال من عدة محافظات، بما في ذلك الإسكندرية، الاسماعيلية، الشرقية، سوهاج، قنا، الأقصر، والسويس، البحر الاحمر.

كما تم تدشين لجنة سيدات أعمال الغرفة التجارية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة ايثار بدوي، وضمت كوكبة من السيدات المتميزات في مختلف المجالات التجارية والصناعية بالمنطقة.

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