استعدادًا لأعياد الربيع، جهاز التجميل بالإسماعيلية يواصل صيانة المسطحات الخضراء (صور)

يواصل جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، أعماله في صيانة مسطحات وميادين المحافظة، وذلك تزامنًا مع زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

تنفيذ خطة لصيانة المسطحات

حيث قام الجهاز بتنفيذ خطة لصيانة ميدان الممر من قص وتهذيب وتقليم جميع الأشجار، وذلك بالتنسيق مع حي ثان الإسماعيلية.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

قص تهذيب الأشجار

وعلى جانب أخر، قام الجهاز بصيانة المسطحات الخضراء التي تم تطويرها من قِبَل المحافظة؛ استعدادًا لموسم الربيع، حيث تم قص وتهذيب النجيل وعمل حديات بحديقة عبدون وحديقة التخطيط العمراني.

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وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق، اجتماعًا لاستعراض التجهيزات النهائية لاحتفالات عيد الربيع والمقرر إقامتها يوم ١٣ مايو القادم.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير الأمن للأمن العام، مديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بالمحافظة، ومديري عموم إدارات العلاقات العامة، السياحة، والحسابات الخاصة والجهات المعنية بالاجتماع.

أبرز محاور الاجتماع

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع بامتداد شارع محمد على.

وأضاف "عصام" أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور في شارع محمد علي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

وخلال الاجتماع عرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطتهم في تجميل وتطوير كافة الميادين الرئيسية والفرعية بكافة مراكز المحافظة؛ وذلك للظهور بالمظهر اللائق والحضارى أمام زوار المحافظة.

خط سير الكرنفال

وأشار "عصام" إلى استعداد المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

وأكد "عصام" أنه سيتم فتح الشواطئ والأندية العامة التابعة لمحافظة الإسماعيلية يوم الاحتفال بعيد شم النسيم الموافق السادس من مايو القادم، لمواطني وزوار المحافظة بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أنه سيتم توفير عيادات متنقلة وقوافل طبية وعلاجية في أماكن دور العبادة والأندية والشواطئ المختلفة.

وأكد عصام على توفير سيارات الإسعاف والطوارئ وعربات الحماية المدنية بالأماكن الحيوية كما وجَّه بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة باستثناء الكنائس ودور العبادة والأماكن الحيوية والمنشآت العامة من خطة تخفيف الأحمال.

كما سيتم الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لاستقبال زائري المحافظة بالورود والزهور بالمداخل الرئيسية للمحافظة خلال فترة احتفالات أعياد الربيع.

والجدير بالذكر، أن احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة هذا العام والتي تنظمها إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، ستشمل فقرات فنية وسمسمية وتنورة والاحتفال بأميرات الفراولة ومعرض للزهور وكرنفال عرض للسيارات المزينة بالزهور بمشاركة جهات حكومية وخاصة وذلك يوم ١٣ مايو ٢٠٢٤ في تمام الساعة الخامسة عصرًا أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد على.





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