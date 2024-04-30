الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح.

وأشار بلينكن، بحسب القاهرة الإخبارية،، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تركز في الوقت الحاضر على وقف إطلاق النار، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة  مشيرا إلي أن هناك جهودا جارية لبداء العمل  بالرصيف البحري وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وذكر بلينكن  "أن العبء، الأن على عاتق حركة حماس"، لافتا إلى "أنه حان الوقت للتصرف والموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار".

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وأردف بلينكن،  أن هناك حاجة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتأكد من استمرار تدفقها بالقطاع، مشيرا إلي أنه تم فتح معابر جديدة بما في ذلك معبر إيريز لإدخال المساعدات وتوصيلها لـ غزة

وأكد إنه سيتوجه إلى الاحتلال الإسرائيلي غدا الأربعاء، وسيلتقي بالحكومة الإسرائيلية.

البيت الأبيض يعلن العمل في الرصيف البحري خلال أيام

في سياق متصل، قال  البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: إن العمل على الرصيف البحري بقطاع غزة المؤقت يسير بوتيرة جيدة، متوقعا بدء استلام البضائع والمساعدات الإنسانية خلال الأيام القادمة بالميناء.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف البيت الأبيض أن معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع وأكثر من 200 شاحنة مساعدات إنسانية ستصل يوميا إلى قطاع غزة.

 نتنياهو يعلن بدء عملية إجلاء السكان من رفح

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب بدأت بالفعل عملية إجلاء السكان من رفح استعدادا للعملية البرية المرتقبة.

وجاء إعلان نتنياهو، بعد ساعات من لقائه مع ممثلين عن عائلات المحتجزين لدى حماس، حيث أخبرهم خلال الاجتماع أن أهداف الحرب  لم تتغير.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل بدأت بعملية إخلاء السكان من رفح، وأن عملية رفح ستجري قريبا، وأضاف أن إسرائيل لن تستسلم لحركة حماس”.

وقال نتنياهو: "يطالبوننا بوقف الحرب، لكن هذا غير وارد قبل القضاء على كتائب حماس الأربعة في رفح".

وتعمل إسرائيل على جبهتين فيما يخص حربها المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في قطاع غزة، هما التجهيز لهجوم بري على رفح توازيا مع ملف الرهائن ومفاوضاته المتعثرة.

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