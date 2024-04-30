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خارج الحدود

العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة اليوم

العدل الدولية، فيتو
العدل الدولية، فيتو

 تعتزم  محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أن تصدر قرارا اليوم  في دعوى قدمتها نيكاراجوا ضد ألمانيا، تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة لقصف غزة.

 

انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية

 وكانت نيكاراجوا - الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى - قد طلبت من  محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات طارئة، حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وانتقدت  نيكاراجوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، معتبرة أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه «أمر مؤسف وينم عن احتقار».

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5 إجراءات مؤقتة

كما طلبت نيكاراجوا 5 إجراءات مؤقتة، أبرزها أن تعلق ألمانيا مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 34488 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، 77643 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم

نيكاراجوا أمام محكمة العدل: إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

العدل الدولية تصدر قرارا في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية بغزة

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العدل الدولية تصدر قرارا في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية بغزة
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