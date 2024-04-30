الثلاثاء 30 أبريل 2024
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خارج الحدود

استشهاد فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لـ قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد استشهد شخصان وسط غزة إثر قصف صهيوني استهدفهما بحي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

 

حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال

في سياق آخر، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الإثنين، جريمة الاحتلال بتعمد تفخيخ المخلفات التي يتركها خلفه، وكأنه لم يكتفِ بقتل أبناء شعبنا بالقصف المباشر، فيقوم باستخدام خديعة المعلبات المفخخة، لزيادة أعداد الشهداء والجرحى، لا سيما من الأطفال الذين لا يستطيعون تمييز هذه المخلفات.

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وحذر مكتب الإعلام الحكومي من تكرار حوادث انفجار مخلفات جيش الاحتلال في منازل المواطنين، لا سيما التي تكون على هيئة معلبات، حيث أصيب جراء انفجار مثل هذه المعلبات المفخخة العديد من المواطنين، كان آخرهم في منطقة الزنة بـ خان يونس الطفل محمد ياسر سمور 14 عاما، الذي أصيب بجراح خطيرة بعد أن كان يبحث عن مقتنياته الخاصة داخل منزله المقصوف ووجد معلبات طعام من مخلفات الاحتلال فقام بفتحها لتنفجر فيه وتؤدي لبتر بعض أطرافه وإصابة آخرين معه.

 

أكثر من 75 ألف طن متفجرات

ووفق التقديرات الأممية والتي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة؛ فإن نحو 10٪؜ من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال وتقدر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات، لم تنفجر، وهو ما يعني نحو 7500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة؛ الأمر الذي يمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها.

ودعا المكتب، في بيان، المواطنين إلى عدم العبث بمثل هذه المخلفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات طعام، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص بهندسة المتفجرات للتعامل مع هذه المخلفات.

كما طالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي بإدخال الفرق الهندسية التخصصية وخبراء المتفجرات وتزويد جهات الاختصاص المحلية بالإمكانات الفنية اللازمة، للتعامل مع هذه المخلفات وإزالة خطرها عن المواطنين.

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