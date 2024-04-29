الإثنين 29 أبريل 2024
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خارج الحدود

لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري في الرياض

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري مع نظيرة الأمريكي، فيتو

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، الجهود لضمان وقف إطلاق النار في غزة.

 

وشدد بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره القطري في الرياض، على ضرورة أن تقبل حركة حماس الاقتراح المطروح على الطاولة لوقف إطلاق النار في القطاع.

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مقترح لوقف إطلاق النار لـ 40 يوما

في سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مساء اليوم الإثنين إن المقترح الحالي المقدم  لحركة حماس يتضمن إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد وزير الخارجية البريطاني بحسب تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية ان الصراع لن ينتهي حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.
 

ولفت إلى أن هناك عرضا سخيا لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

من ناحية اخرى قال  وزير الخارجية الأمريكية  أنتوني بلينكن، إن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي وقف إطلاق النار، مضيفا:" شهدنا  تقدما ملموسا بشأن المساعدات خلال الأسابيع الماضية، لكن مازال هناك حاجة لمزيد".

وأكد أنه يجب تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسيع الصراع في المنطقة، مشيرا الي أن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل لقرلر من شأنه وقف اطلاق النار.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، الي السعودية، اليوم الاثنين، ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن وإسرائيل، وذلك حسبما أفادت شبكة  وقناة “سكاي نيوز” عربية.

 

بلينكن يصل إلى السعودية 

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين لبحث الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين.

وكان  وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أمس الأحد خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض:"علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل، إلى خطوات ملموسة على الأرض وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي".

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