حبس 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية بـ 4 محافظات

قررت النيابة العامة، حبس 5 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا، بتهمة حيازة كميات من المخدرات والأسلحة النارية فى 4 محافظات.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحيرة- قنا- أسوان) واصل جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى، ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزته 4 كيلو جرامات لمخدر الهيروين- طبنجة- 2 ميزان حساس.

Advertisements

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية بـ 4 محافظات

وفى مديرية أمن البحيرة؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة حوش وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات.



وفى مديرية أمن قنا؛ تم ضبط عاطل"له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قنا وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الشابو، الهيروين".



وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- بندقية آلية- 3 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.