سائق يتخلص من حياته بإشعال النيران في نفسه بالشرابية
أقدم سائق على التخلص من حياته بإشعال النيران في نفسه بمنطقة الشرابية، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا يفيد بقيام سائق بإشعال النيران في نفسه إثر مروره بأزمة صحية بمنطقة الشرابية.
سائق يتخلص من حياته بإشعال النيران في نفسه بالشرابية
وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشف الفحص الأولى، بوجود جثة سائق أنهى حياته بإشعال النيران في نفسه، في مدخل العقار محل سكنه، بسبب معاناته مع المرض بالشرابية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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