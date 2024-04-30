حبس عاطل وتاجر خردة بتهمة سرقة محتويات شقة في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بحبس عاطل وتاجر خردة، لاتهام الأول بسرقة محتويات شقة سكنية وبيعها للثاني في منطقة روض الفرج.

النيابة تطلب التحريات في سرقة عاطل لشقة سكنية

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

المتهم سرق شاشة تليفزيون وكمبيوتر

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر من داخل مسكن أحد الأشخاص "بأسلوب التسلق" بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

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اعتراف المتهم السرقات وبيعها لتاجر خردة

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات وقرر انه يبيع المسروقات لتاجر خردة – مقيم بمحافظة سوهاج، تم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.