الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود والمصابين بحادث سقوط سيارة على شريط مترو روض الفرج

مترو الانفاق، فيتو
مترو الانفاق، فيتو

تواصل نيابة شمال القاهرة التحقيق في واقعة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري على شريط مترو روض الفرج، كما أمرت النيابة بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال المصابين والشهود على الواقعة في الحادث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

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التصريح بدفن شاب عثر عليه مشنوقا داخل منزله في روض الفرج

سقوط سيارة على شريط مترو روض الفرج

سقطت سيارة ملاكى من أعلى كوبري على شريط مترو الأنفاق بمحطة روض الفرج،وهرعت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن السيارة يقودها “حسن.م.”، 73 سنة، صاحب شركة للتجارة، اختلت عجلة القيادة بيده ؛ فاصطدمت بالسور الحديدي وسقطت.

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تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة من أعلى كوبرى داخل محطة مترو محور روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط سيارة ملاكى من  أعلى الكوبرى على شريط المترو.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسور وكدمات، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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