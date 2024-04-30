توريد 285 ألف طن من القمح لمواقع التخزين بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.
المورد لمواقع التخزين بالمحافظة
وأوضحت المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٨٥ ألف طن و١٥٨ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مشيرة إلى ضرورة التزام الجهات المسوقة بـالتأمين على كميات الأقماح المحلية، والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة - خيانة الأمانة - التلف - أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح)، وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
المهندس حسين أحمد طلعت
وأكد أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٩٢٥٨٠ فدانا حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
مساحة القمح المنزرعة 394 ألف فدان بالمحافظة
وكشفت، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية فى وقت سابق، عن حجم الأراض المزروعة من القمح في المحافظة، وبلغت نحو 394 ألف فدان مزروع قمح. وأوضحت خلال مداخلة هاتفية أجرتها بالفضائية “الأولى”، أن زراعة القمح في محافظة الشرقية اتسعت بشكل كبير عن الأعوام الماضيةً وبلغ عدد الصوامع 12 صومعة منهم 4 حقلية والباقي 8 صوامع كبيرة.وتابعت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه فيما يخص لمراكز التجميع بما فيهم الصوامع تم الوصول إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام وهذا يوفر من القمح داخل السوق المصري خلال الايام القادمة.
ماتم توريدة بالأمس
كما أكدت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده أمس من الأقماح بلغ 222 طنا إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة، مضيفة أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.
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