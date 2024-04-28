تموين الشرقية: توريد 222 ألف طن قمح حتى الآن

أكدت المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 222 طنا إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.

المحافظ يثمن مجهودات مديرتى التموين والزراعة

وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين... موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

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المهندس حسين احمد طلعت

وبدوره أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٦٢٦٢٣ فدانا حتى الآن علمًا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

المساحة المنزرعة بالقمح اتسعت عن العام الماضي

وكشفت وكيل وزارة التموين بالشرقية فى وقت سابق، عن حجم الأراض المزروعة من القمح في المحافظة، وبلغت نحو 394 ألف فدان مزروع قمح.وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية، خلال مداخلة هاتفية بالفضائية “الأولى”، أن زراعة القمح في محافظة الشرقية اتسعت بشكل كبير عن الأعوام الماضيةً وبلغ عدد الصوامع 12 صومعة منهم 4 حقلية والباقي 8 صوامع كبيرة وتابعت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه فيما يخص لمراكز التجميع بما فيهم الصوامع تم الوصول إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام وهذا يوفر من القمح داخل السوق المصري خلال الايام القادمة.

التسويق يقتصر على القمح المنتج محليا

أوضحت المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 50263 طن قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مشيرة إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم ٢٠٢٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.