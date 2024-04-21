محافظ الشرقية: استقبلنا 50 ألف طن قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

مواقع التخزين بنطاف المحافظة

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية إنه ومن جانبها أوضحت المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 50263 طن قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مشيرة إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم ٢٠٢٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.البنك الزراعي المصري.

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الجهات المنوط بها استلام القمح

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن فيما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

394 ألف فدان قمح بالشرقية

وكشفت وكيل وزارة التموين بالشرقية فى وقت سابق، عن حجم الأراض المزروعة من القمح في المحافظة، وبلغت نحو 394 ألف فدان مزروع قمح. وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية، خلال مداخلة هاتفية بالفضائية “الأولي”، أن زراعة القمح في محافظة الشرقية اتسعت بشكل كبير عن الأعوام الماضيةً وبلغ عدد الصوامع 12 صومعة منهم 4 حقلية والباقي 8 صوامع كبيرة وتابعت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه فيما يخص لمراكز التجميع بما فيهم الصوامع تم الوصول إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام وهذا يوفر من القمح داخل السوق المصري خلال الايام القادمة.

القمح محظور على اصحاب المزارع السمكية

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٤٧٤١ طنا و٧٩٥ كيلو قمح إلى ٥٦ موقعا تخزينيًا بنطاق المحافظة.وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية أو المسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي او حيازته بقصد الاستخدام.