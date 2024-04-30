علامات استعداد الطفل لدخول الحمام والتخلى عن الحفاض

التخلى عن الحفاض، من الخطوات التى تهتم بها كل أم بعد إتمام الطفل عامه الأول أو أول عامين، حتى يعتاد الطفل على الدخول إلى الحمام.

وقد تعانى بعض الأمهات فى هذه المرحلة لعدم قدرتهم على تعويد الطفل على دخول الحمام والتخلى عن الحفاض.

علامات تدل على أن طفلك على استعداد لدخول الحمام

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك العديد من العلامات التي تدل على استعداد الطفل على استخدام الحمام، منها:-

يجب أن يكون عمر الطفل بين 18 شهرًا إلى ثلاث سنوات

مشاهدة الآخرين أثناء ذهابهم للحمام حتى يزيد فضوله واهتمامه في استخدام المرحاض، حيث يمكنه رؤية والديه أو إخوته الأكبر سنا.

جفاف الحفاضة لمدة تصل إلى ساعتين فذلك يدل على قدرة الطفل على حبس البول في المثانة.

رغبة الطفل في خلع الحفاضة وعدم ارتياحه لها، وخصوصًا بعد اتساخها.

إدراك الطفل وإخبار أمه أو بكاؤه عندما يتبول أو بعدما يفعلها مباشرة وإذا أخبرها قبل ذلك فإنه على استعداد تام لدخول الحمام.

قدرة الطفل على الجلوس في مكان معين لمدة من 2 إلى 5 دقائق.

علامات تدل على استعداد طفلك لدخول الحمام، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

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-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.