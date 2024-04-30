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محافظات

المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بحيازة سلاح بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعامل لإتهامه بحيازة سلاح ناري، وإطلاقه أعيرة نارية بفرح، مما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة بدائرة قسم الخصوص. 

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تفاصيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة بالقليوبية 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

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تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۱۷۲۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۲۹۱۱ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لـ"خالد م أ" ١٩ سنة عامل ومقيم الخصوص القليوبية، لأنه في يوم ١١/ ٢٨ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخن "فرد خرطوش".

أطلق عيارًا ناريًا بطريقة عشوائية  تفاصيل إصابة طفل بعاهة مستديمة 

واستطرد أمر الإحالة أنه قد تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن ا حال كونة طفلا - بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عيارًا ناريًا بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد تخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الرؤية بالعينين.

وأشار أمر الإحالة أنه أطلق أعيرة نارية داخل كردون مدينة الخصوص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة "يوسف ت" ٢٦ سنة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الخصوص، أنه بالانتقال لمحل الواقعة لإجراء التحريات بشأنها دلته لصحة قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري حوزته ابتهاجًا بخطبة شقيقته، وحال تواجد المجني عليه عرضا بشرف المنزل حدثت إصابته خطأ من أحد الأعيرة المطلقة دون قصد إحداث الإصابة

 

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