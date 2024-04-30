محافظ القليوبية ورئيس جمعية المحاربين القدماء يكرمان عددًا من أسر الشهداء وضحايا الحرب

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بتكريم عدد من أسر الشهداء وضحايا الحرب من أبناء المحافظة، وذلك في احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة القليوبية، في مبادرة كريمة تعكس مدى التقدير والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأسر الشهداء وضحايا الحرب.

احتفالية تكريم أسر الشهداء بالقليوبية

وحضر الاحتفالية كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة، بالإضافة إلى ممثلي أسر الشهداء وضحايا الحرب.

وبدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم ثم كلمة للشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف تحدث عن فضل الشهادة وفضل الشهداء على الأمة الإسلامية، مُستشهدًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تُؤكد على مكانة الشهداء العالية عند الله سبحانه وتعالى مؤكدًا أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر، كما حث فضيلته أسر الشهداء على الصبر والاحتساب، مُؤكدًا على أن الله تعالى سيُجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من تضحيات واختتم فضيلته كلمته بالتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتماسك بين أفراد المجتمع، مُشددًا على ضرورة التمسك بقيم الإسلام ومبادئه السمحة.

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عرض فيلم يحكي عن بطولات وتضحيات الشهداء بالقليوبية

وتم عرض فيلم يحكي عن بطولات وتضحيات الشهداء على مر العصور تحت عنوان " سلام الشهيد"، واختتم الاحتفال بتكريم أسر الشهداء ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدًا على أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر مشيرا إلى أن تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب هو واجب أخلاقي وإنساني، ولفتة كريمة تعكس مدى التقدير والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأضاف أن المحافظة تدرك قيمة التضحيات التي قدمها شهداؤنا وضحايا الحرب، ونُؤكّد على أنّ ذكراهم ستظل خالدة في قلوبنا، وأنّنا سنبذل قصارى جهدنا لرعاية أسرهم الكرام وتلبية احتياجاتهم مشيرا إنّ واجبنا جميعًا هو أن نُحافظ على أمان واستقرار الوطن الذي ضحّى من أجله شهداؤنا وضحايا الحرب، وأن نُربي أجيالنا القادمة على حب الوطن والانتماء إليه، وأن نُغرس فيهم قيم التضحية والفداء.

رئيس جمعية المحاربين القدماء، الجمعية ستظل داعمة

كما ألقى رئيس جمعية المحاربين القدماء كلمة عبر فيها عن تقديره وامتنانه لأسر الشهداء وضحايا الحرب، مؤكدًا على أن الجمعية ستظل داعمة لهم في كل ما يحتاجون إليه مشيرا أنَّ شهداءنا وضحايا الحرب هم رمزٌ للتضحية والفداء، وهم من رسموا بدمائهم لوحة عزّ وشرف تُزين سجل تاريخ مصر العريق، وهم من ضحّوا بفلذات أكبادهم من أجل أن نعيش في أمان وسلام.

تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب بالقليوبية

وخلال الحفل تم تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب بتقديم الهدايا التذكارية والدروع التقديرية لهم، كما تم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية.

وأعرب أسر الشهداء وضحايا الحرب عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ورئيس جمعية المحاربين القدماء على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم قد أسعدهم وأشعرهم بالتقدير والاهتمام من قبل الدولة المصرية.

وفي نهاية الاحتفالية قدم محافظ القليوبية درع المحافظة لرئيس جمعية المحاربين القدماء لتقديره العميق لتضحيات الشهداء وبطولاتهم، وتكريمًا لجهود جمعية المحاربين القدماء في رعاية أسر الشهداء وضحايا الحرب، كما أهدى رئيس الجمعية درع الجمعية لمحافظ القليوبية تعبيرًا عن احترامه وتقديره للمحافظ ودوره في دعم أسر الشهداء وضحايا الحرب، وتأكيدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والجمعية في هذا المجال.