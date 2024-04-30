وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

يشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة بحضور كل من المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعشرين عضوًا من السادة الأعضاء حول سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

Advertisements

ومن المقرر أن يعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستعراض الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التوسع في التصنيع الزراعي بالمحافظات المصرية، والجهود الجارية بالتعاون مع الوزارات المعنية في هذا المجال المهم.