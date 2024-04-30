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محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 أخرين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي ببنها

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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 تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات. 

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انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات. 

 

حوادث الطرق

 تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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الإدارة العامة لمرور القليوبية التامين الصحي ببنها التأمين الصحي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها أمن القليوبية اللواء نبيل سليم الطريق الاقليمى

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