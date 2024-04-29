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خارج الحدود

مصرع 42 شخصا إثر انهيار سد في كينيا

فيضانات في كينيا،
فيضانات في كينيا، فيتو

أفادت الشرطة الكينية بأن ما لا يقل عن 42 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات في منطقة ماي ماهيو في وسط كينيا، بعد انهيار سد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وأن عدد القتلى قد يرتفع.

 انهيار سد في كينيا

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن الصليب الأحمر الكيني أنه نقل عدة أشخاص إلى منشأة صحية في ماي ماهيو بعد فيضانات مفاجئة.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد ارتفع بذلك عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا منذ الشهر الماضي إلى نحو 140 شخصا.

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 نزوح مئات الآلاف من السكان 


وأظهرت بيانات حكومية أن 103 أشخاص لقوا حتفهم ونزح أكثر من 185 ألف حتى اليوم الإثنين، قبل واقعة انهيار السد في ماي ماهيو.

ولقى  عشرات آخرون مصرعهم ونزح مئات الآلاف بعد هطول أمطار غزيرة على بلدان أخرى في منطقة شرق أفريقيا، بما في ذلك تنزانيا وبوروندي.


وتعرضت منطقة شرق أفريقيا لفيضانات غير مسبوقة خلال موسم الأمطار الماضي في أواخر عام 2023، ويقول خبراء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

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