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رياضة

أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بالدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا 'فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة ال 20 الدوري المصري الممتاز. 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - چون ايبوكا - مروان عثمان.

ويحل فريق فاركو ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويسعى فريق سيراميكا خلال مواجهة فاركو إلى العودة إلى الانتصارات مرة أخرى والتي غابت عنه خلال المباريات الأربع الأخيرة.

وتعادل فريق سيراميكا في  الثلاث مواجهات الاخيرة في بطولة الدوري أمام كل من زد والمصري والاتحاد السكندري بنتيجة هدف لمثله وهزم قبلهم من سموحة بهدف.

وكان آخر فوز لفريق سيراميكا في الأول من مارس أمام المقاولون بثنائية نظيفة بالدوري أي منذ ٥٨ يوما لم يعرف طعم الفوز

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري 

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر،  ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز 
ويحتل  فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يبقى فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

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حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

 مباراة سيراميكا ضد فاركو 

يديرها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من أسامة السيد مساعد أول وإسلام أبوالعطا مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد عباس مايو حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد. 

 

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 

بلدية المحلة ضد زد  0-3 (انتهت)
الجونة ضد الاتحاد   1-0 (انتهت)
المصري ضد الداخلية  1_0
المقاولون ضد سموحة  0_1
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   7:00 مساء  - 29 أبريل - ستاد المقاولون
الإسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1- بيراميدز  35 نقطة 
2-  المصري البورسعيدي  34  نقطة 

3-زد اف سي  33 نقطة 
4- إنبي  29 نقطة 
5- الاتحاد السكندري  29 نقطة 
6- الجونة  28 نقطة 
7- سموحة  28 نقطة
8- طلائع الجيش  27 نقطة 
9-  مودرن فيوتشر  25 نقطة 
10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة 
11- الأهلي  21 نقطة 
12- الزمالك  21 نقطة 
13- الإسماعيلي  19 نقطة 
14- بلدية المحلة  19 نقطة 
15- البنك الأهلي  18 نقطة 
16- فاركو  12 نقطة 
17- المقاولون العرب  12 نقطة 
18- الداخلية  11 نقطة 

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