أول تعليق أمريكي على تدخل واشنطن بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن واشنطن لا تتدخل في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية ولا تؤثر على قراراتها.

مذكرة اعتقال نتنياهو وقادة جيش الاحتلال

وأدلت المندوبة الأمريكية بهذا التصريح تعليقا على احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بسبب العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت إن "المحكمة الجنائية الدولية منظمة مستقلة، وهي تتخذ إجراءات دون أي تفاعل أو تدخل أمريكي".

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وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

مصدر أمني إسرائيلي يرجح صدور مذكرات إعتقال ضد نتنياهو

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: إن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما تكون صدرت سرا من المحكمة الجنائية الدولية ولن يتعرضوا لها إلا عند سفرهم.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

هلع في حكومة نتنياهو بشأن مذكرات الاعتقال

وذكرت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي، أن هناك أوامر اعتقال محتملة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته من قبل محكمة العدل الدولية، وذلك ما أكدته صحيفة "معاريف" العبرية، التي نقلت عن مصادر رسمية خاصة بالاحتلال أن نتنياهو يضغط على الرئيس الأمريكي، لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنايات الدولية، وإن نتنياهو في حالة خوف وتوتر غير مسبوقة.