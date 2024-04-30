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خارج الحدود

اعتقال متظاهرين داعمين لفلسطين في جامعة بتكساس الأمريكية (فيديو)

مظاهرات لدعم غزة،
مظاهرات لدعم غزة، فيتو

غزة الآن، أعلنت وسائل إعلام محلية أمريكية، بأن الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس بدأت في اعتقال متظاهرين تجمعوا للاحتجاج دعما لفلسطين في إحدى الجامعات المحلية.

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الشرطة الأمريكية اعتقلت خلال الأيام العشرة الماضية نحو 900 شخص في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، التي جرت على أراضي عدد من الجامعات الأمريكية الكبرى.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.

 اعتقال الشرطة العشرات من متظاهري الجامعات 

وتشهد ولاية تكساس الأمريكية خلافات حادة بعد اعتقال الشرطة العشرات من متظاهري الجامعات المطالبين بوقف الحرب في قطاع غزة، بناءً على أوامر حاكم الولاية، جريج أبوت؛ الأمر الذي أثار حفيظة عضو الكونجرس جريج كاسار، ليشارك في المظاهرات مع الطلاب المحتجين بجامعة تكساس.

 

مظاهرات الطلاب في الجامعات الأمريكية


وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"،إنه يجب طرد أي طالب يشارك في "احتجاجات مليئة بالكراهية ومعادية للسامية" في الكليات العامة - على حد قوله.

صحيفة "واشنطن بوست" أوضحت، في تقرير لها، أنه مع انتشار أنباء مفادها أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين كانوا يخططون لاحتلال حديقة في حرم جامعة تكساس، قام الحاكم جريج أبوت بخطوة وصفتها الصحيفة بـ"الدراماتيكية"؛ وهي استدعاء أكثر من 100 من قوات الولاية وإصدار أوامر بإخلائهم.

واندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والطلاب المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة؛ ما أثار تساؤلات بشأن الأساليب العنيفة المستخدمة لقمع الاحتجاجات التي زادت منذ اعتقال العشرات في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

مسدسات كهربائية وغاز مسيل للدموع


ويقول نشطاء إنه على مدار اليومين الماضيين، استخدمت سلطات إنفاذ القانون، بناءً على طلب من إدارات الكليات، مسدسات الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب المتظاهرين في جامعة إيموري في أتلانتا، بينما فرّق أفراد شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب ويمتطون الخيول المظاهرات في جامعة تكساس بأوستن.

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