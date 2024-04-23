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اقتصاد

هل انخفضت أسعار الأعلاف في الأسواق؟ شعبة الثروة الداجنة توضح

أسعار الأعلاف في
أسعار الأعلاف في الأسواق، فيتو

شهدت أسعار الأعلاف انخفاضات كبيرة لتعود لأسعار ما قبل أزمة الإفراجات الجمركية التي تصاعدت على أثرها أسعار الأعلاف خلال شهر أكتوبر 2023.

أسعار الأعلاف تراجعت مقارنة بشهر أكتوبر 2023

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة إن أسعار الأعلاف تراجعت مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتعود لنفس الأسعار ما قبل الأزمة.

رغم تراجع أسعار الأعلاف إلا أن هناك فروق سعرية بين الشركات

وأضاف «السيد» أنه رغم تراجع أسعار الأعلاف إلا أن هناك فروق سعرية بين الشركات، وهناك شركات ارتفعت أسعار الأعلاف فيها رغم انخفاض سعر صرف الدولار.

المطالبة بضرورة وجود آليات حاكمة تضبط السوق

واستنكر «السيد» تفاوت أسعار الأعلاف بين الشركات، ومطالبًا بضرورة وجود آليات حاكمة تضبط السوق، نستطيع من خلالها محاسبة الشركات على الأسعار المعلنة، ومعاقبة المغالين في السعر، خاصة وأنه لا يوجد سبب منطقي للشركات التي قامت برفع سعر الأعلاف فيها.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

أسعار الذرة والصويا في 22 أكتوبر 2023

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» إن سعر الذرة المستوردة ارتفعت في  22 أكتوبر 2023 لتصل إلى 13400 جنيه، أما أسعار أعلاف الصويا في نفس اليوم فصعدت لتصل إلى 29 ألف جنيه للطن.

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 أسعار الذرة المستوردة خلال أكتوبر 2023

وأضاف أن أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف بدأت في شهر أكتوبر الماضي، إذ ارتفع سعر الذرة المستورد من يوم 1 أكتوبر إلى يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من سعر 10900 جنيه إلى 15500 جنيه للطن.

 أسعار أعلاف الصويا خلال أكتوبر 2023

وتابع: أن أعلاف الصويا ارتفعت من يوم 1 أكتوبر إلى يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من سعر 23 ألفا إلى  33 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة والأعلاف واصلت الارتفاع في أواخر عام 2023

وأشار «السيد» إلى أن أسعار الذرة والأعلاف واصلت الارتفاع في أواخر عام 2023، لتصل أعلاف الصويا إلى 34 ألف جنيه للطن، فيما تخطى طن الذرة إلى 16 ألف جنيه.

أسباب انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق

وقال «السيد» إن  أسعار الأعلاف عادت لانخفاضات مرة أخرى لأسعار ما قبل الأزمة مع توالي الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج، وانخفاض سعر صرف الدولار في الأسواق.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأضاف: يصل سعر طن الذرة في الأسواق يوم 23 أبريل 2024 نحو 12400 جنيه، وأعلاف الصويا عند سعر 25500 جنيه للطن، فضلًا عن انخفاض أسعار أعلاف الدواجن.

أسعار الأعلاف في الأسواق، فيتو

وزير الزراعة: أسعار الأعلاف حاليًا عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة

يشار إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استعرض إجمالي ما تم الإفراج عنه من أعلاف في الفترة الماضية.

انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف

وأشار وزير الزراعة إلى أن أسعار الأعلاف حاليًا تكاد تكون قد عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، كما أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم.

أسعار الأعلاف في الأسواق، فيتو

العمل على تكوين احتياطي استراتيجي من الأعلاف

وأضاف أنه تم تحديد الاحتياجات المطلوبة من الأعلاف خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على تكوين احتياطي استراتيجي؛ حتى لا تحدث أزمة مستقبلية.

توفير أعلاف بـ 1.2 مليار دولار منذ يناير الماضي

وأوضح أنه تم توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

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