السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الذرة البيضاء تبدأ من 12 ألف جنيه، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، التي تشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

Advertisements

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق 

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السطور التالية:

 

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق

بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء  نحو 858.5 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 600 جنيه و1500 جنيه للشيكارة.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15277 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 12 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12500 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12500 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 11500 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وسجلت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، تباينًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر علف صويا 46% نحو 26500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب صويا مستورد نحو 26500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 25500  جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 24300 جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 24 ألف جنيه للطن.

وسجل العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 24100 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 23400 جنيه للطن. 

أسعار أعلاف البياض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 23100 جنيه للطن، فيما سجل متوسط سعر علف 17 % نحو 21500 جنيه للطن.

فيما بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 21300 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20 ألف جنيها للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

أما أسعار الردة والجلوتين المحلي فسجلت تباينًا في الأسواق، إذ بلغ سعر جلوتين محلي 43500 جنيه للطن، وبلغ سعر الردة نحو 12 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتوفيد وكسب العباد في الأسواق

فيما بلغ سعر جلوتوفيد محلي نحو 11 ألف جنيه للطن، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه للطن.

txt

الذرة الأرجنتيني بـ 13100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

txt

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاضات جديدة في سعر الذرة والصويا بالأسواق

أسعار الذرة في البورصات العالمية

وعن أسعار الذرة في البورصات العالمية، يبلغ متوسط سعر طن الذرة الفرنسي نحو 208.82 دولار، ويبلغ متوسط سعر الذرة البرازيلي نحو 203 دولارات للطن.

أسعار فول الصويا في البورصات العالمية

أما أسعار فول الصويا في البورصات العالمية، بلغ متوسط سعر طن فول الصويا أرجنتيني نحو 297 دولارًا، وبلغ متوسط سعر فول الصويا أمريكي نحو 454.4 دولارًا للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأعلاف والحبوب اسعار الاعلاف أسعار الأعلاف والحبوب اليوم أسواق الغلال والحبوب أعلاف الدواجن أعلاف الصويا الذرة البيضاء الذرة الصفراء سعر أعلاف الدواجن سعر الجلوتوفيد سعر الجلوتين سعر الذرة سعر الردة سعر طن الذرة البيضاء سعر علف بادي سعر علف بياض علف الدواجن كسب صويا طن الذرة طن فول

مواد متعلقة

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، 500 جنيه ارتفاعًا في سعر الذرة المستوردة بالأسواق

أحدث أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق بعد إعلان مبادرة خفض الأسعار

أسعار الدواجن تواجه حالة تخبط خلال شهر رمضان، الشعبة: آليات السوق غير منضبطة وارتفاع الأسعار غير مبرر رغم انخفاض الأعلاف

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض جديد في سعر الذرة المستوردة بالأسواق

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف غير مبرر

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، 200 جنيه انخفاضًا في الذرة و1500 جنيه للصويا

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز صعب على تشيلسي (فيديو)

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

درجات الحرارة غدا الأحد 21-04-2024 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

جزر إسبانيا تعاني من أعداد السياح الضخمة

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم السبت 20-4-2024 في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت في السوق

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 خلال شهر أبريل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية