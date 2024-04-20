الذرة البيضاء تبدأ من 12 ألف جنيه، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، التي تشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السطور التالية:

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق

بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء نحو 858.5 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 600 جنيه و1500 جنيه للشيكارة.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15277 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 12 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12500 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12500 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 11500 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وسجلت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، تباينًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر علف صويا 46% نحو 26500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب صويا مستورد نحو 26500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 25500 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 24300 جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 24 ألف جنيه للطن.

وسجل العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 24100 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 23400 جنيه للطن.

أسعار أعلاف البياض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 23100 جنيه للطن، فيما سجل متوسط سعر علف 17 % نحو 21500 جنيه للطن.

فيما بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 21300 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20 ألف جنيها للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

أما أسعار الردة والجلوتين المحلي فسجلت تباينًا في الأسواق، إذ بلغ سعر جلوتين محلي 43500 جنيه للطن، وبلغ سعر الردة نحو 12 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتوفيد وكسب العباد في الأسواق

فيما بلغ سعر جلوتوفيد محلي نحو 11 ألف جنيه للطن، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه للطن.

أسعار الذرة في البورصات العالمية

وعن أسعار الذرة في البورصات العالمية، يبلغ متوسط سعر طن الذرة الفرنسي نحو 208.82 دولار، ويبلغ متوسط سعر الذرة البرازيلي نحو 203 دولارات للطن.

أسعار فول الصويا في البورصات العالمية

أما أسعار فول الصويا في البورصات العالمية، بلغ متوسط سعر طن فول الصويا أرجنتيني نحو 297 دولارًا، وبلغ متوسط سعر فول الصويا أمريكي نحو 454.4 دولارًا للطن.