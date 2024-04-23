أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض ملحوظ في سعر علف الدواجن بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، وتشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

يصل لـ 300 جنيه، انخفاض أسعار الذرة المستوردة

وسجلت أسعار الذرة المستوردة تراجعًا في الأسواق تراواح ما بين 100 جنيه و300 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

انخفاض يصل لـ 700 جنيه في أسعار أعلاف الدواجن

فيما سجلت أسعار أعلاف الدواجن وعلف البياض انخفاضًا ملحوظًا تراوح ما بين 300 جنيه و700 جنيه مقارنة بأسعار السابقة.

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السطور التالية:

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الذرة الصفراء والبيضاء في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق

البداية مع سعر شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء نحو 866.7 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 250 جنيه و1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن.

ارتفاع أسعار الذرة البيضاء في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بنحو 212 جنيهًا في الطن بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15834.7 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 6 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن حسب الجودة والنوع.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

وسجل ذرة أوكراني سعر 11200 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

فيما سجلت أسعار أعلاف الصويا تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ بلغ سعر علف صويا 46% نحو 26500 جنيه للطن.

كما بلغ سعر كسب صويا مستورد نحو 26500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 25500 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وعن متوسط أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 23 ألف جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22700 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر العلف النامي 21 % نحو 22800 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 21100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف البياض في الأسواق

أما متوسط أسعار العلف البياض في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 18400 جنيه للطن، فيما سجل متوسط سعر علف 17 % نحو 18200 جنيه للطن.

وسجل متوسط سعر بياض 16 % نحو 18 ألف جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 17 ألف جنيها للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وعن أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، بلغ سعر جلوتين محلي نحو 43500 جنيه للطن، وبلغ سعر الردة نحو 12 ألف جنيه للطن.

أسعار الجلوتوفيد وكسب العباد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي نحو 11300 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة في البورصات العالمية

وعن أسعار الذرة في البورصات العالمية، يبلغ متوسط سعر الذرة البرازيلي نحو 203 دولارات للطن، ويبلغ متوسط سعر طن الذرة الفرنسي نحو 217.34 دولار.

أسعار فول الصويا في البورصات العالمية

أما أسعار فول الصويا في البورصات العالمية، بلغ متوسط سعر فول الصويا أمريكي نحو 454.4 دولارًا للطن، بلغ متوسط سعر طن فول الصويا أرجنتيني نحو 297 دولارًا.